Evlat vahşeti: Annesini canice öldürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 56 yaşındaki Yurdagül Ö., 28 yaşındaki oğlu Hakan Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İHA'da yer alan haberde Cumhuriyet Mahallesi Düzenli Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki iki katlı binanın zemin katında oturan anne Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışma sonucunda Hakan Ö., annesini bıçakladı. Anne Yurdagül Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen polis ekipleri Hakan Ö.’yü gözaltına alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde annenin hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne Yurdagül Ö.’nün cansız bedeni, yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.