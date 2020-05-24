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  3. Evlat nöbetindeki ailelerin bir bayramı daha buruk geçiyor
24 Mayıs 2020 Pazar 16:32 | Son Güncelleme:

Evlat nöbetindeki ailelerin bir bayramı daha buruk geçiyor

Evlat nöbetindeki ailelerin bir bayramı daha buruk geçiyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için yaklaşık 9 aydır HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren 134 aile, Ramazan Bayramı'nı buruk kutladı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen 134 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 265 gün önce başlattığı oturma eylemini, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürüyor. Otelin lobisinde bir araya gelen aileler, Ramazan Bayramı'nı buruk kutlarken, en büyük bayramı çocuklarına kavuşacakları gün yaşayacaklarını söyledi.

Çocuklarından ayrı bir bayramı daha geçiren aileler, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüreceklerini belirtti.

DHA


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