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Evladı için bunu yapan anne, 'Yılın Annesi' seçildi

Evladı için bunu yapan anne, 'Yılın Annesi' seçildi

Kırşehir’de geçtiğimiz Ekim ayında çocuğunu köpeklerin saldırısından kurtaran Sinem Aydoğan’a Sağlık Çalışanları Derneği tarafından yılın annesi ödülü verildi.

İhlas Haber Ajansına konuşan ve böcekten dahi korktuğunu anlatan anne Sinem Aydoğan, “O anki hislerimi şimdi anlatamam, çok değişikti. Ben böcekten, karıncadan tüm hayvanlardan korkan bir insanım. Çocuğum için bu cesareti gösterebildim. Normalde köpek görsem yolumu değiştiririm. Hayvanları severim ama uzaktan. Annelik içgüdüsü ile köpeğin üstüne atladım. O manzara çok kötüydü. Aklımdan silemiyorum ben o günü, çok şükür bir şey olmadı. Ufak tefek yaralarla atlattık. Çocuğumuzu bize bağışladı Allah. ”dedi. 

Çocukları köpek saldırısına uğrayan Hatice ve Öykü ile evinde vakit geçiren anne Aydoğan, yaşanılan saldırı olayından sonra kızı Hatice’nin köpek gördüğünde dahi tepki vererek kaçmaya başladığını belirtti. 

“Anneler günü hediyesinin en güzelini çocuğunun yanında olması ile aldı” 

Anneler Gününde kendisine verilmiş en güzel hediyenin saldırısı sonrası çocuğunun iyileşerek hayatına dönmesi olduğunu ifade eden Sinem Aydoğan, “Anneler gününde alabilecek daha güzel bir hediye olamazdı benim için, çocuklarımın yanımda olması Allah onu bize bağışladı. Kırşehir Sağlık Çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Beni ‘Yılın Annesi’ ödülüne layık gördüler ama benim için en büyük ödül, ailemin yanımda olması. “diye konuştu. 

Annesinin 22 Ekim tarihinde okul servisi beklerken gerçekleşen köpek saldırısı sonrası kendini kurtarmasını anlatan Hatice Aydoğan ise annesini çok sevdiğini ve annesinin hayatını kurtardığını kendisi ve annesinde yaralar olduğunu ifade etti. 

“Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği, çocuğunu köpekten koruyan anneyi yılın annesi seçti” 

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği tarafından ‘Yılın Annesi’ ödülü verilen Sinem Aydoğan, hakkında ödül verilme sürecini anlatan Dernek Başkanı Yasin Yavuz, ise açıklamasında; “Dernek Yönetim Kurulumuza 3 anne adayı ile birlikte Sinem hanımında yaptığı özverili davranışı sunduk. Evladı için gösterdiği çaba açık ara farkla oy aldı. Türkiye’nin gündemine oturan olayda Sinem hanımın gösterdiği özveri ve kendi hayatını hiçe sayması ödüle de layık görüldü.” İfadelerini kullandı. 

Olay geçtiğimiz Ekim ayında 

Kırşehir'de, okul servisine giderken evlerinin önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Hatice Aydoğan ile onu köpeğin ağzından almak isteyen anne Sinem Aydoğan'ın kurtarma çabası ile kameralara yansımıştı. Anne ve kızı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra 8 yaşındaki Hatice'nin tedavisine Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmişti. 

İHA

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