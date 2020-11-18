Evinin çatısını delip geçen gök taşı sayesinde milyoner oldu

Endonezyalı Josua Hutagalung, evinin çatısını delip geçerek, bahçeye düşen 1.4 milyon sterlin değerindeki gök taşı sayesinde milyoner oldu.

DHA'da yer alan habere göre, Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesindeki Kolang kasabasında yaşayan ve tabutçuluk yapan 33 yaşındaki Josua Hutagalung’nın evinin çatısını delerek, bahçesine gök taşı düştü. Hutagalung, gök taşını incelenmesi üzerine uzmanına sordu. 2.1 kilogram ağırlığındaki gök taşının 1.4 milyon sterlin değerinde olduğunu duyan Hutagalung, milyoner olduğunu duyurdu.

ABD'Lİ GÖK TAŞI UZMANI TALİP OLDU

Olayın duyulmasının ardından, ABD’li göktaşı uzmanı Jared Collins, uçağa binip Endonezya'ya gelerek, gök taşını satın almak istedi. Göktaşını satın almak için Endonezya'da Hutagalung'a ulaştı. İkili arasında pazarlık yapıldığını aktaran yerel medya, Collins’in gök taşını ABD'nin Indianapolis şehrindeki gök taşı koleksiyoncusu Jay Piatek tarafından 1.4 milyon sterline satın alındığını yazdı. Yerel medya, gök taşının 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin edildiğini kaydederek, gök taşının CM1/2 karbonlu Kondrit olarak sınıflandırıldığı ve son derece nadir bir tür olduğunu aktardı.