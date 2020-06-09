Evinin balkonunda buldu... Gözü gibi bakıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde, evinin balkonunda gergedan böceği bulan Mustafa Uysal (15), bu türün çok meşhur olduğunu ve evinde beleyeceğini kaydetti.

İznik ilçesindeki Selçuk Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Mustafa Uysal (15), evinin balkonunda boynuzlu gergedan böceği buldu. Boyutuyla dikkat çeken böceği kavanoza koyan Uysal, "Balkona oturmak için çıktığımda böceği fark ettim. İnternetten araştırdığımda bu böceğin oldukça meşhur bir tür olan gergedan böceği olduğunu öğrendim. Bu böceği evimde besleyeceğim" dedi.

Gergedan böceği, Antarktika dışında her kıtada rastlanılan bir böcek olarak biliniyor.

Latince adı 'Oryctes Nasicornis' olan böcek, kabuğunda bulunan keratin maddesi nedeniyle kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılıyor.

Yaprak, çöp ve bitkilerin altına sığınarak yaşamını sürdüren bu böcek türünün mali değeri ise böceğin büyüklüğüne göre değişiyor.

Ağırlığının 850 katına kadar taşıma kapasitesi bulunduğundan, koleksiyoncular tarafından da rağbet görüyor.

Türkiye'de pazarı bulunmayan böceğin aynı zamanda yurt dışına çıkarılması yasaklandı.