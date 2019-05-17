Evini yaktı, aracını uçurumdan attı, intihar etti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi'nde ikamet eden 48 yaşındaki Bünyamin Ç., iki ay önce 25 yıllık eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Ç., bugün de evini ateşe verdikten sonra minibüsüyle Mezgitle mevkisine gitti. Burada aracı uçurumdan yuvarlayan Bünyamin Ç., yanan ve itfaiye ekiplerince söndürülen evine dönüp av tüfeğiyle intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA