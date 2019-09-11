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Evinde yalnız yaşıyordu... Korkunç halde bulundu

Evinde yalnız yaşıyordu... Korkunç halde bulundu

Samsun’da evinde yalnız yaşayan Savaş S. evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşandı. Evinde yalnız yaşayan Savaş S.’den haber alamayan yakınları evine geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Savaş S. başına poşet geçirilmiş bir halde evinde ölü bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gencin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede, evin farklı noktalarında kan izi bulgularına rastladı. Olaylı ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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