Evinde yalnız yaşıyordu... Korkunç halde bulundu

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşandı. Evinde yalnız yaşayan Savaş S.’den haber alamayan yakınları evine geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Savaş S. başına poşet geçirilmiş bir halde evinde ölü bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gencin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede, evin farklı noktalarında kan izi bulgularına rastladı. Olaylı ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA)