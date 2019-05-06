Evi yanarken, sinir krizi geçirdi

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Zeytinlik Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kiracı oldukları evden taşınma kararı alan Ayşe- Hakan Kiriş çiftinin eşyalarını topladığı sırada çıkan yangın, yandaki Süleyman Aksu'nun dairesine de sıçradı. Kiriş çifti ve Süleyman Aksu ile bina sakinleri kendilerini dışarı attı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, 40 dakikalık müdahale sonucu dairelerdeki alevleri söndürdü. Evinin yanmasıyla sinir krizi geçiren Ayşe Kiriş'i, eşi Hakan Kiriş teskin etmeye çalıştı. Yangının çıkış nedeni, yapılan incelemenin ardından belirlenecek.

(DHA)