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Evi uyuşturucu tarlasına çevirmiş

Evi uyuşturucu tarlasına çevirmiş

İstanbul narkotik ekipleri gelen ihbar üzerine Kartal'daki bir adrese baskın düzenledi. Evin uyuşturucu tarlasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul'da bir kişinin evinde hint keneviri yetiştirildiği yönünde bilgi alan emniyet yetkilileri, Kartal Karlıtepe Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Farklı suçlardan sabıkalı 2 kişi gözaltına alındı

İçerisine özel havalandırma sistemi kurulan evin uyuşturucu tarlasına çevrildiği ortaya çıktı.

Yapılan aramalarda saksılara dikilmiş hint keneviri, satışa hazır uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Farklı suçlardan sabıkaları olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)


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