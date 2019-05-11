Evi soyulan görme engelli kadına üniversiteli gençlerden yardım

İstanbul İstinye Üniversitesi öğrencileri, Hacıevhat Mahallesi'nde tek odalı evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki görme engelli Naciye Dikmen'in evinden bin 500 lira ile gıda malzemeleri ve mutfak eşyaları çalındığı haberini gördükten sonra kendisine gıda malzemesi yardımında bulundu. İstinye Üniversitesi İdari Personeli Gülsemin Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin görme engeli kadının haberini görüp etkilendiklerini ve kadının mağduriyetini gidermek için kendisine ulaştıklarını söyledi.

Topal, herkesin mağdur olan kadına karşı duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Biz de üniversite olarak elimizden geldiğince ramazan paketlerimiz ile birlikte biraz destek olmak istedik. En azından bir süre idare edeceğini düşündük.Yine biz her zaman bu teyzemizin yanında olacağız. Desteklerimize devam edeceğiz. Birçok kurum ve kuruluşlardan da destekleri bekliyoruz. Şu an burada olmaktan çok mutluyuz. Yine geleceğiz. Daha kalabalık geleceğiz." dedi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi'nde tek odalı evinde yalnız yaşayan görme engelli Naciye Dikmen'in evinden 3 gün önce bin 500 lira ile gıda malzemeleri ve mutfak eşyaları çalınmış, olayla ilgili polis çalışma başlatmıştı.

(AA)