Eve gelen kurye Instagram'dan mesaj attı

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Bir gün sonra da paketi getiren kurye, genç kızı Instagram hesabına “Kapıyı açtınız, aklım gitti” şeklinde mesajlar atarak taciz etti. Firmayı arayıp kuryeden şikayetçi olan Sarıtaş, buna rağmen tacizin devam ettiğini şöyle anlattı: “Kendisini şikayet edeceğimi söylediğimde beni beğendiğini söylemek istediğini ve kötü niyetli olmadığını belirtti.”

Aynı zamanda youtuber olan Güneş Ekin Sarıtaş’ın 29 bin takipçisi var.

TEDİRGİN EDİCİ



Kurye tacizini sosyal medyada paylaşarak aynı şeyi yaşayan kadınların susmamasını isteyen Sarıtaş “Ev adresimi dairesine kadar bilen bir insanın attığı bu tip mesajlar oldukça tedirgin edici” ifadesini kullandı.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ



Kargo firmasının müdürünün arayıp özür dilediğini belirten Sarıtaş,"Aynı bölgedeki başka kadınların da benzer şikayetlerde bulunduğunu söyledi" dedi.