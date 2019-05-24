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Evden uzaklaştırma kararı bulunan kocasını bıçakladı

Evden uzaklaştırma kararı bulunan kocasını bıçakladı

Samsun'da bir kadın, evden uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen kocasını ekmek bıçağı ile sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Adatepe Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Semanur K.(35), kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan kocası Şenol K.'nin (54) eve gelmesi üzerine çıkan tartışmada onu sırtından bıçaklayarak yaraladı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şenol K. tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Semanur K., kocası Şenol K.'nin kendisine şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma kararının bulunduğunu, buna rağmen alkollü bir şekilde eve gelip kendisini tahrik edip saldırınca kendini korumak için onu bıçakladığını söyledi.

Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen Semanur K. ifadesinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. 

İHA

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