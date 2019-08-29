Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8363
  • 6,4527
  • 287.877
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Evden kaçan kobra aranıyor!

Evden kaçan kobra aranıyor!

Evden kaçan kobra aranıyor!

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Herne kentinde itfaiye ve polis, tutulduğu evden kaçan zehirli kobra yılanını arıyor.

Herne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, önceki akşam evinde yılanlar besleyen bir kişinin oturduğu binanın koridorunda kobra yılanı görüldüğü, şimdi ise kobranın, binanın dışında olabileceği ifade edildi. Yılanı arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, itfaiye ve polisin yanı sıra Recklinghausen veteriner dairesinin çalışanlarının da aramaya katıldığı kaydedildi.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yakın arkadaşların arası açıldı!
İşte Gönül Yazar'ın sevgilisi
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
Geçen aylarda boşanmışlardı... Özcan Deniz'den flaş hamle!
İrem Sak adeta patlama yaptı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Prof.Dr. Ömer Özkan Leyla´nın Yüz Nakli Konusundaki Son Durumu Anlattı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor?

Troya Müzesi Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer listesinde