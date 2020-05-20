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  3. Evdeki tüp bomba gibi patladı: 3 yaralı

Evdeki tüp bomba gibi patladı: 3 yaralı

Evdeki tüp bomba gibi patladı: 3 yaralı

Kilis'te tüp patlaması sonucu evin duvarı kısmen yıkılırken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik Suriyeli ailenin ikamet etiği Dereboyu Caddesi’ndeki ikamette tüpten gaz sızması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada evin cephe duvarı yıkıldı. 

Patlama sonucu yaralanan iki çocuk ile anne olay yerine gelen ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerini kordon altına alırken, kimseyi olay yerine yaklaştırmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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