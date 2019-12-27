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  3. Evde tek bırakılınca öfkelenen kaplumbağa yangın çıkardı

Evde tek bırakılınca öfkelenen kaplumbağa yangın çıkardı

Evde tek bırakılınca öfkelenen kaplumbağa yangın çıkardı

İngiltere’de evde tek başına kalan 45 yaşındaki bir kaplumbağa evi ateşe verdi. Kızgın suratlı kaplumbağayı kurtaran itfaiyeciler kaplumbağanın olaydan hiç etkilenmemiş gibi göründüğünü söylediler.

İngiltere Essex’de Noel günü 45 yaşındaki bir kaplumbağa devirdiği elektrikli ısıtıcının yatağını tutuşturmasıyla evde yangın çıkardı. Dumanların yükselmesiyle çalışmaya başlayan alarmın sesini duyan komşular itfaiyeye haber verdi. İtfaiyeciler yangının bir odada çıktığını tespit etti. Evin geri kalanı ise duman altında kalmıştı.

İtfaiyeci Gary Wain “Bu kaplumbağa çok şanslı bir Noel Günü geçirdi. 45 yaşında ve şimdi duman alarmları sayesinde uzun ve mutlu bir hayat yaşamaya devam edecek Bu olay evinizde duman alarmı olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evde olmasanız bile alarm eve yakın olan herkesi uyaracaktır" dedi.

?İtfaiye departmanının Facebook’tan yaptığı paylaşımın ardından kaplumbağanın ters bakışı sosyal medyada konu oldu.

Facebook’tan yapılan paylaşımda "Bu 45 yaşındaki kaplumbağa öfkeli görünebilir ama şanslı günü. Çağrı ekibimiz ateşi söndürmek için ailelerini terk edip ve ona bir Noel armağanı verdi" ifadeleri yer aldı.

Facebook gönderisine cevap veren bir kişi de alarmı veren komşunun başka bir kaplumbağa olup olmadığını sordu.

İtfaiye departmanından yorum yapan kişiye şu yanıt geldi: "Aptal olma Sandra kaplumbağanın telefona ulaşması çok uzun sürecek." 

(Sputnik)


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