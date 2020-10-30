Evde pizza nasıl yapılır? MasterChef 4 peynirli pizza, sebzeli pizza tarifi! İşte püf noktası

TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de onbirinci hafta da mücadele heyecanla devam ediyor. Cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümde Mavi takım ve Kırmızı takım arasında "Pizza Düellosu" yapılacak. Evde pizza nasıl yapılır? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. MasterChef 4 peynirli pizza, sebzeli pizza tarifini sizler için derledik. İşte evde pizzanın püf noktası...





EVDE PİZZA NASIL YAPILIR?

Hamuru için;

3,5 su bardağı un (450-500 gram eder)

Yarım paket yaş maya (20 gram)

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt suyu (tercihe bağlı)

Bir miktar ılık su ve tuz.

Sos için malzemeler:

3 iri domates

1 silme çorba kaşığı domates salçası

1 silme çorba kaşığı şeker

1 tutam tatlı kırmızıbiber, 1 tutam karabiber

1 tatlı kaşığı tuz (hassasiyetinize göre)

İnce kıyılmış 3 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Üstüne:

Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

Sucu, mantar, zeytin ve istediğiniz her türlü malzeme

EVDE PİZZA TARİFİ

Evde pizza tarifimiz hem çok kolay hem de lezzetli. Evde ince pizza hamuru yapabilir, arkadaşlarınızla sohbet sofraları kurabilir, pizza keyfi yaşayabilirsiniz. Evde pizza keyfine hazır mısınız? Tam kıvamında ev yapımı pizza tarifi püf noktalarıyla sitemizde. Zahmetsizce hazırlayıp servise hazır hale getirebileceğiniz ev yapımı pizza ile lezzet dolu anlar yaşamaya hazırsanız malzemeleri not almaya başlayabilirsiniz.

4 PEYNİRLİ PİZZA NASIL YAPILIR?

Hamuru için:

1 su bardağı ılık su

2.5 su bardağı un

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 adet domates

1 tatlı kaşığı acı sos

1 diş sarımsak

2 dal kekik

1 yemek kaşığı su

Üzeri için:

100 gram rokfor peyniri

150 gram mozzarella peyniri

100 gram kaşar peyniri

80 gram parmesan peyniri

4 PEYNİRLİ PİZZA YAPILIŞI

Bir kabın içerisine kuru maya, bal ve suyu koyup karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 10 dakika bekleyin.

Un ve tuzu eleyerek yoğurma kabına alın. Unun ortasını çukur şeklinde açın. Bu kısma mayalı karışımı ve zeytinyağını ekleyin.

Unu ortadan dışa doğru olacak şekilde karıştırın. Kıvam almaya başladığında ele yapışmayacak bir hamur elde edin.

Hamur kabının üzerini streç film ile örterek 30 dakika dinlendirin.

Pizza sosu için; Domateslerin kabuklarını güzelce soyun. Domates ve sarımsağı rendeleyin.

Rendelenmiş domates ve sarımsağı 3-4 dakika tavada kavurun.

Üzerine acı sos, taze kekik dalları, domates salçası ve çok az su ekleyerek birkaç dakika daha pişirin.

Hazırladığınız sosu ocaktan alarak soğuması için kenarda bekletin.

Mayalanan hamuru 3 eşit parçaya ayırın. Unlanmış mutfak tezgahında bezeleri elinizle yuvarlak olacak şekilde açın.

Fırın tepsisinin tabanını yağlayın veya yağlı kağıt serin. Açtığınız hamurları tepsilere yerleştirin.

Pizzaların üzerine önce rendelenmiş mozzarella peyniri, ardından ufalanmış rokfor peyniri, daha sonra rendelenmiş parmesan ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.

Dilerseniz, pizzayı dörde bölerek her parçasına tek peynir de kullanabilirsiniz.

Hazırladığınız pizzaları önceden ısıtılmış 250 dereceli fırında 15-20 dakika kadar pişirin.

Pişen pizzaların üzerine maydanoz serpiştirin, dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.

SEBZELİ PİZZA NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 kabak

2 kırmızı biber

1 çarliston biber

1 çay bardağı mısır konservesi

4 dal fesleğen

100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 kırmızı soğan

Hamuru için

500 gr un

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım paket yaş maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

SEBZELİ PİZZA YAPILIŞI

Geniş bir kaseye unu eleyin. Şeker, tuz ekleyip harmanlayın. Süt ve suyu bir kaseye alın. Mayayı içine atıp eriyinceye kadar karıştırın.

Bunu una ekleyin ve yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek 40 dakika mayalanmaya bırakın. Unlanmış tezgahta hamuru yuvarlak şekilde açın.

Yağlı kağıt serili tepsiye alın. Kabağı ince doğrayıp hamurun üzerine dizin. Kırmızı biberlerin çekirdeklerini temizleyip 1 parmak kalınlığında, çarliston biberi küp şeklinde doğrayın.

Soğanı halka kesin. Hepsini kabakların üzerine yerleştirin. Mısır ve ince kıyılmış fesleğen serpiştirip 190 dereceye ayarlanmış fırında 25 dakika pişirin.

Fırından çıkartıp rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve 5 dakika daha pişirin. Dilimleyerek sıcak servis yapın. Afiyet olsun.