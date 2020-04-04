Evde maske nasıl yapılır? İşte pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kolay evde maske yapımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü ile mücadele kapsamında alınması kararlaştırılan yeni önlemleri kamuoyuna duyurdu. Başkan Erdoğan’ın, “4 Nisan Cumartesi tarihinden itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır” şeklindeki açıklamalarının ardından vatandaşlar evde maske nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak ediyor. Kolay evde maske yapımı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

EVDE MASKE NASIL YAPILIR?

Korona virüsüne karşı alınan önlemlerde, insanların toplu halde bulunduğu mekanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Dolayısıyla yüz maskesine olan talep artıyor. Vatandaşlar ise piyasada uygun fiyata bulmanın epeyce zorlaştığı yüz maskesi için, evde maske yapımı araştırmasına girdi.

İşte birkaç malzeme ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz evde maske yapımı örnekleri…

KUMAŞ BEZ İLE MASKE YAPIMI

Kumaş parçasından maske yapabilirsiniz. Bu işlem için öncelikle polyester veya viscon cinsi kumaş tedarik edilmelidir. Kumaşı çenenizin boyutuna ayarlayarak yüzünüze uygun ölçülerde kesiyorsunuz. Ardından kumaşın kenarlarından makasın ucu ile küçük bir delik açıyorsunuz. Geniş bir lastik ile kulağınızın arkasına geçirdikten sonra maskenizi takabilirsiniz.

KAĞIT HAVLU İLE MASKE YAPIMI

Evde maske yapımı denildiğinde ilk akla gelen ve belki de en yaygını kağıt havlu ile maske yapımı oluyor. Kağıt havlu parçasını, yaprak olacak şekilde alıyorsunuz. Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlıyorsunuz (akordeon görünümü). Katlama işleminiz bitince kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırıyorsunuz. Lastiğinizi zımbaladıktan sonra aynı işlemi havlunun diğer tarafına da uyguluyorsunuz. Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.

STREÇ GAZLI BEZ İLE MASKE YAPIMI

Streç gazlı bez ile de maske yapabiliyor. Yine çenenizin boyutuna ayarlayarak yüz ölçülerinize göre bezi kesiyor ve kenarlarından makasın ucu ile küçük birer delik açıyorsunuz. Geniş bir lastik ile kulağınızın arkasına geçirip maskenizi takıyorsunuz. Hem görsel açıdan rahatsız olmayacak, hem de hareketinizi kısıtlayacak bir ağırlık hissetmeyeceksiniz.