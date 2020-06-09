Evde kolay limonata tarifi yapımı! 4 adımda gerçek portakallı limonata nasıl yapılır?

Ev yapımı limonata tarifi yayında! Yaz sıcaklarının hakim olmaya başladığı şu günlerde buz gibi limonata özellikle homeoffice çalışanlar için iyi gelecektir. Ev yapımı yiyecek ve içeceklerin oldukça ilgi gördüğü şu günlerde, gereksiz tatlandırıcı içeren limonataları tüketmek yerine siz de evde kolaylıkla kendi limonatanızı yapabilirsiniz. 4 adımda gerçek portakallı limonata nasıl yapılır? İşte yapılışı ve anlatımı…

PORTAKALLI LİMONATA TARİFİ MALZEMELERİ

-1 adet portakal

-2 adet limon

-1 su bardağı şeker

-1 litre su

EVDE KOLAY LİMONATA YAPILIŞI

1. Öncelikle limon ve portakalları iyice yıkayın.

2. Ardından limon ve portakalları soymadan dilimleyin ve robottan geçirin.

3. Hepsi iyice ezildikten sonra süzgeçle limonata yapacağınız sürahiye süzün ve su ekleyin.

4. Şekeri de ekledikten sonra limonatanız hazır! Şeker miktarı damak zevkine göre azaltılabilir veya artırılabilir.

Afiyet olsun.