Evde kolay ıslak kek nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kek tarifi yapılışı ve malzemeleri nedir?

Tatlı denince akla öncelikle yoğun kıvamıyla ıslak kek geliyor. Islak kek çay ve kahvenin yanında keyifle tüketilebilir. Kakaolu ıslak kek tüyoları ise ev hanımları tarafından araştırılıyor. Evde kolay ıslak kek yapılışı ve malzemeleri ile ilgili detaylar haberimizde…

KAKAOLU ISLAK KEK MALZEMELERİ

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet limon kabuğu

SOSU İÇİN

2 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

KAKAOLU ISLAK KEK YAPILIŞI NEDİR?

Öncelikle sosu için tüm malzemeler sos tenceresine ilave edilip karıştırılır. Sonrasında ateşin üzerine alıp kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirilir. Kaynayınca kenara alıp soğutulur.

Keki için ise şeker ve yumurtalar rengi açılıncaya kadar çırpılır. Ardından sıvı yağ ve süt ilave edilip çırpmaya devam edilir. Un, kakao, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu da eklenip karıştırılır. Kek hamuru yağlanmış kek kalıbına dökülür ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirilir.

Not: Kullanılan kek kalıbının genişlik ve derinliğine göre pişirme süresine dikkat edilmelidir. Pişme süresi biraz daha az veya fazla olabilir.

Kek fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirilip dilimlenir.

Soğuyan sos kekin üzerine dökülür ve soğuyuncaya kadar beklenir. Ardından servis edilebilir.

Afiyet olsun.