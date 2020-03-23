Evde kalmaktan sıkılan yaşlı kadın çatıya çıkarak volta attı

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara dün itibariyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından park, sokak, otogar gibi umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üstündeki vatandaşları uyararak evine göndermeye başladı. Yasağın ardından Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi’ndeki görüntü hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın terasına çıkan yaşlı bir kadın, elinde bastonla gezindi. O anlarsa çevrede oturan bir başka vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Dışarı çıkmadı, çatıda gezdi

Sağlık çalışanlarından 'rap şarkı'lı evde kal çağrısı... "Düşmanın Kod Adı KORONA'