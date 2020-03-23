Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6006
  • 7,0519
  • 318.91
  • 83605.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Evde kalmaktan sıkılan yaşlı kadın çatıya çıkarak volta attı

Evde kalmaktan sıkılan yaşlı kadın çatıya çıkarak volta attı

Evde kalmaktan sıkılan yaşlı kadın çatıya çıkarak volta attı

Antalya'da korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına yaşlı bir kadının bulduğu çözüm hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın çatı katındaki terasa çıkan kadın, elinde bastonla volta atarak dolaştı.

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara dün itibariyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından park, sokak, otogar gibi umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üstündeki vatandaşları uyararak evine göndermeye başladı. Yasağın ardından Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi’ndeki görüntü hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın terasına çıkan yaşlı bir kadın, elinde bastonla gezindi. O anlarsa çevrede oturan bir başka vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Dışarı çıkmadı, çatıda gezdi

Sağlık çalışanlarından 'rap şarkı'lı evde kal çağrısı... "Düşmanın Kod Adı KORONA'

İlk ders Bakan Selçuk'tan!

İlk ders Bakan Selçuk'tan!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

1 ay boyunca her gün zencefil yerseniz

Küresel salgın: Ekonomide risk mi yoksa belirsizlik mi?