Evde erkek çocuğu saç kesimi nasıl yapılır? Evde saç kesimi püf noktaları nelerdir?

Evde erkek çocuğu saç kesimi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ebeveynler tarafından merak ediliyor. Berberlerin geçici süreliğine kapanmasının ardından evde saç kesimi yöntemleri sıklıkla aranır oldu. Özellikle bebeklerde saç kesimi çocuğun rahatı açısından oldukça önemli oluyor. Bir yaşını geçen bebeklerde saç kesimi yapılmasını uzmanlar öneriyor. Evde saç kesimi püf noktaları ile ilgili detaylar haberimizde…

EVDE ERKEK ÇOCUK SAÇ KESİMİ NASIL YAPILIR?

Bebekler için evde saç kesimi yaparken ihtiyaç duyulan malzemeler şu şekilde listelenebilir;

-Mama sandalyesi ya da emniyet kemeriyle bağlayabileceğiniz bir sandalye sayesinde bebeğinizin rahat oturabileceği bir koltuk temin edin.

-Bebeğinizin saç hassasiyetine yönelik ufak bir makas,

-Yumuşak fırça ve tarak,

-Yumuşak havlu,

-Temiz su ile doldurulmuş sprey şişe,

-Son olarak saç kesimi esnasında bebeğinizin oyalanabileceği oyuncaklar bulundurulmalıdır.

Saç kesimi için eğer makas kullanılacaksa başın üst kısmındaki saçlar tarakla ya da parmaklarla kaldırılır. Küçük bölümler halinde yavaş yavaş ve dikkatlice kesilir. Saçın üst kısmındaki makas izleri yanlardakilerden daha belirgin olacaktır. Saç tepesi kesilirken dikkatli olunmalıdır, genelde burada başın geri kalanından daha hassas olmak gerekir.

Ense kökündeki saçlar için ise yatay bir çizgiyle ense hattı belirlenir ve sonra saçları giderek kısaltarak ense köküne kadar inilir.

EVDE SAÇ KESİMİ PÜF NOKTALARI

Evde saç kesimi yaparken aşağıda listelenen püf noktaları uygulanırsa saç kesimi işlemi daha kolay ve rahat olacaktır;

-Saç kesimine başlamadan evvel bebeğinizin keyfinin yerinde olduğu bir zamanı seçin.

-Altı temiz ve karnı tok bebeklerin genelde huzurlu olurlar, buna yönelik ruh hallerinin iyi olduğu zamanlar saç kesimi işlemine başlamanız daha mantıklı olacaktır.

-Bebeğiniz konuşmalarından her ne kadar bir şey anlamasa da, ses tonu ve mimiklerinizden neleri ifade ettiğiniz anlayabilmektedirler. Saç kesiminden evvel kendisiyle yumuşak bir ses tonu ile saçlarınızı keseceğinizi ve bu durumun kolay olabileceğini mimiklerinizi de kullanarak anlatın.

-Saç kesimi esnasında mutlak sakin tavırlar sergileyerek sürekli kendisine gülümseyin.

-Bebeğinizin saç kesiminde, bebeğinizi oyalayabilecek ve aynı zamanda size yardımcı olacak birinin daha bulunması faydalı olacaktır.