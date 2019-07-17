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  3. Evde bunu yapınca... 60 bin lira ceza kesildi

Evde bunu yapınca... 60 bin lira ceza kesildi

Evde bunu yapınca... 60 bin lira ceza kesildi

Balıkesir'de, bir evin depo bölümünde doğada bulunan ve toplanması yasak olan 6 bin 300 adet zambak soğanı ele geçirildi. Evin sahibine 60 bin 163 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Beyköy Mahallesi'nde zambak soğanı ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli A.B.'nin evinin depo bölümüne giden ekipler, 6 bin 300 adet bölgede doğal olarak yetişen ve toplanması yasak olan zambak soğanı ele geçirdi. Zambak soğanları muhafaza altına alınarak Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. A.B.´ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince 60 bin 163 TL idari para cezası kesildi.

(DHA)

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