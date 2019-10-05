Etnospor Festivali ne zaman bitiyor? Etnospor Festivali ücretsiz mi, nasıl gidilir?

2 Ekim'de başlayan, Etnospor Festivali yoğun ilgi görüyor. Ok atmak, güreş tutmak ve at binmek gibi birçok sporun içinde yer aldığı Etnospor Kültür Festivali'nin bu sene 4.sü düzenleniyor. 17 ülke, 960 sporcunun katılacağı Etnospor Festivali'nde toplam 180 etkinlik yapılacak. 1 milyon ziyaretçinin beklendiği Etnospor Festivali'ne katılmak isteyen ziyaretçiler, son günün ne zaman olduğunu, festival alanına nasıl gidileceğini ve ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Etnospor Festivali ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ETNOSPOR FESTİVALİ NE ZAMAN BİTİYOR?

4. Etnospor Kültür Festivali, 6 Ekim 2019 tarihinde sona eriyor.

ETNOSPOR FESTİVALİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor.Kendi araçları ile gelecek ziyaretçiler:

Atatürk Havalimanı Otoparkına(2) araçlarını bıraktıktan sonra servis alanına(3) gelerek, ring servislerimizle festival alanına(1) ulaşabilirler.

Toplu taşıma ile gelecek ziyaretçler

1-Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunu tercih eden ziyaretçilerimiz Havalimanı istasyonunda(4) indikten sonra, servis alanına(3) gelerek ring servis yapan araçlarımızla festival alanına(1) ulaşabilirler.

2-Marmaray ile gelen ziyaretçilerimiz, Festival alanına(1), 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan, Yeşilyurt istasyonunda(5) inerek festival alanına yaya olarak ulaşabilirler.

ETNOSPOR FESTİVALİ ÜCRETSİZ Mİ?

4. Etnospor Kültür Festivali'nde tüm etkinlikler ücretsizdir.

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ NEDİR?

Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası bir kurumdur. 2015 yılında Bişkek’te tesis edilen Konfederasyon’un merkezi 2017 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum bu faaliyetleri, bir çatı örgütlenmesi vasfıyla, daha kalıcı ve sistemli bir hale getirmeyi planlamaktadır.

Kurulumundan bugüne birçok başarılı organizasyona imza atan Konfederasyon’un etkinliklerine katılım uluslararası düzeyde ve oldukça yoğundur. Geleneksel oyunların zirvesi olarak kabul edilen Dünya Göçebe Oyunları’na ana sponsor olarak destek veren Konfederasyon, Türkiye’de üç yıl üst üste Etnospor Kültür Festivali’ni düzenlemiş ve yüzbinlerce insanın ata sporlarını öğrenmesine yahut bu alanda belleğin tazelenmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca yerel etkinliklerle de temasını sürdüren Konfederasyon geleneksel spor ve oyunları merkeze alan bu etkinliklere de destek olmuştur.