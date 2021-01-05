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  • Etna Yanardağı harekete geçti! Gökyüzünü duman kapladı
05 Ocak 2021 Salı 03:18 | Son Güncelleme:

Etna Yanardağı harekete geçti! Gökyüzünü duman kapladı

Etna Yanardağı harekete geçti! Gökyüzünü duman kapladı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı aralık ayından sonra ilk kez yeniden harekete geçti.

Gece geç saatlerde Avrupa’nın en yüksek yanardağının güneydoğudaki kraterinden gökyüzüne doğru yükselen lav, muhteşem bir doğa gösterisi sundu. Yetkililer, son birkaç gün içinde Etna’nın güney kanadında 3.8 büyüklüğünde yaklaşık 40 deprem meydana geldiğini açıkladı. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor.

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