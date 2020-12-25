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  • Etli ekmek götüren çocuğu pusuya düşürdüler! Ölüm siparişi
25 Aralık 2020 Cuma 01:23 | Son Güncelleme:

Etli ekmek götüren çocuğu pusuya düşürdüler! Ölüm siparişi

Etli ekmek götüren çocuğu pusuya düşürdüler! Ölüm siparişi
DHA

Sipariş götüren 16 yaşındaki Ahmet'i öldüren hasımlarından kan donduran itiraf: “Fırında işe girdiğini öğrendik, etli ekmek istedik. Siparişi getirince öldürdük.”

Karaman’da 22 Aralık’ta fırında çalışan Ahmet Çınar (16), sipariş götürürken sokakta hasımları A.A. (14) ve M.Ü. (16) ile karşılaştı. Yanlarında 4 arkadaşı da bulunan A.A. ve M.Ü., çocuğa saldırdı. Sırtından 3 kez bıçaklanan Çınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4’ü 14 yaşında olan 6 zanlı kısa sürede yakalandı.

3 AY SONRA KANLI İNTİKAM

Suçunu itiraf eden M.Ü., kanlı pusuyu şöyle anlattı: “Ahmet ile mahalleden tanışırdık. 3 ay önce bize küfür etti. Olay günü bir etli ekmek fırınında işe başladığını öğrendik. Fırını arayıp sipariş verdik. Bize etli ekmek getiren Ahmet’i bıçakladık” dedi. 6 zanlı da mahkemece tutuklandı. 

SUÇ MAKİNELERİ

 A.A.’nın 9, M.Ü.’nün 14, S.A.’nın 7, M.C.E.’nin 9, A.F.G.’nin 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 4 - 1 mağlup etti.

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