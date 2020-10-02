Eşref saati nedir, ne demek? Eşref saati ne anlam geliyor?

Türk Dil Kurumu (TDK), eşraf saati sözcüğünün anlamı hakkında bilgiye resmi internet sitesi üzerinde yayınlıyor. Türkçe'de isim cümlelerinde kullanılan eşraf saati mecaz anlama gelen ifadelerden biridir. Eşref saati iki anlama gelmektedir.

EŞREF SAATİ NEDİR, NE DEMEK?

Günlük dilde sıkça kullanılan tanımlamalardan biri olan 'eşref saati TDK’da iki şekilde açıklanmaktadır.

1 -Bir işin olumlu yola girmesi için en uygun zaman.

Eşref saatine uygun cümle:

Duvardaki saatleri yaylar işletiyorsa ev hayatındaki eşref saatlerini de tatlı dil işletir.

2- İş görecek kimsenin ters davranmayarak, güçlük çıkarmayarak uysallık gösterdiği zaman

Eşref saati gelmek: Uygun zamanı gelmek.