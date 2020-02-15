Esra Erol 1 saat içinde buldu! Anne gözyaşlarına boğuldu

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Mehmet Sait-Fatma Dişengi çifti yüzde 50 zihinsel engelli kızı, evli ve 2 çocuk annesi Esma Özarslan’ın 9 Şubat Pazar sabahı eşine “Kuaföre gidip geleceğim” diyerek evi terk ettiğini söyledi. 3 ve 2 yaşlarında olan çocuklarını da evde bırakarak kayıplara karışan Esma Özarslan’ın ailesi canlı yayında yardım istedi. Dişengi çifti yayına katıldıklarından 1 saat sonra Esra Erol aileye kızlarının bulundu müjdesini verdi.



Haberi alan anne canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Evli olmasına rağmen sosyal medyada tanışarak kaçtığı M.A. isimli şahısla çok mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini yayına bağlanarak açıklayan Esma Özarslan annesi ile bir araya gelmek için Pazartesi canlı yayına katılacağını açıkladı.

(İHA)