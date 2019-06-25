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  3. Esnafa 'kadınlara saygısızlık' şikayetiyle 15 gün kapatma cezası

Esnafa 'kadınlara saygısızlık' şikayetiyle 15 gün kapatma cezası

Esnafa 'kadınlara saygısızlık' şikayetiyle 15 gün kapatma cezası

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, "kadınlara saygısızlık" yaptığı gerekçesiyle bir pazarcı esnafına 15 gün süreyle kapatma cezası verildi.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, "kadınlara saygısızlık" yaptığı gerekçesiyle bir pazarcı esnafına 15 gün süreyle kapatma cezası verildi.

Pazarda alışveriş yapan kadınlar, geçen hafta bir esnafın küfürlü konuşmalar yaptığı iddiasıyla Akpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Kadınların şikayetini değerlendiren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, esnafın pazar yerini 15 süreyle kapatmaya kararı verdi. Karar, Belediye Başkanı Şükrü Turgut tarafından onaylandı.

Belediye Başkanı Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta kadınlar tarafından yapılan şikayetin değerlendirildiğini, alınan "Bu tezgah kadınlara yapılan saygısızlıktan dolayı 15 gün süre ile kapatılmıştır" kararının da esnafın pazar yerine asıldığını söyledi.

Kendisinin de esnaf kökenli bir belediye başkanı olduğunu belirten Turgut, "Kadınlarımız, alışveriş sırasında bir esnafın küfürlü konuşmalar yaptığını söyleyerek zabıtamıza şikayette bulunmuşlar. Onlar da 15 günlük kapatma cezası vermiş. Ben de onayladım. Kararın asıldığı belediye aracı, esnafın pazar yerine bırakıldı." dedi.

(AA)

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