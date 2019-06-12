Eşlerin dedikodusu silahlı kavgaya dönüştü

İddiaya göre, Namık Kemal Mahallesi'nde ikamet eden iki yakın arkadaşın eşleri Burcu A. ile Pelin E. arasında eşinin kendisine mesaj attığı yönünde dedikodusuyla tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda Fatih A. evde bulunan pompalı tüfekle arkadaşı İbrahim Halil E'ye ateş etti.

Söz konusu adreste bir kişinin yaralandığı ve bir kadının sokaktan pompalı tüfekle kaçtığı yönünde anons üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Yaralanan İbrahim Halil E. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkamette inceleme yapan ekipler, silahı olayın gerçekleştiği yere 100 metre mesafede başka bir evde buldu.

Olay sonrası kaçan Fatih A. polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

(AA)