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  3. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.      
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli ile bu kişilerden madde temin eden 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 240 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 10 sentetik uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.      
Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. 

(AA)

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