Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve eklentilerdeki aramalarda 270 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 1,5 gram metamfetamin, 1 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)