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  3. Eskişehir'de minibüs TIR'a arkadan çarptı: 5i çocuk 8 yaralı

Eskişehir'de minibüs TIR'a arkadan çarptı: 5i çocuk 8 yaralı

Eskişehir'de minibüs TIR'a arkadan çarptı: 5i çocuk 8 yaralı

Eskişehir’de bir minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Kütahya karayolunun 26’ıncı kilometresinde 03 SE 750 plakalı minibüs, TIR'ın arka dorsesine henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarptı. Çarpma sonucunda minibüs içinde bulunda 5’i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir’de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA


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