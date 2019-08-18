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  3. Eskişehir'de kaybolan kişinin cansız bedeni tarlada bulundu

Eskişehir'de kaybolan kişinin cansız bedeni tarlada bulundu

Eskişehir'de kaybolan kişinin cansız bedeni tarlada bulundu

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde dünden beri haber alınamayan kişi tarlada ölü bulundu.

Eskişehir'in Beylikova ilçesi Akköprü Mahallesi'nde dün sabah koyunlarını otlatmak için araziye çıkan 3 çocuk babası Abdullah Öncel (37), eve dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı.

Öncel, yakınları tarafından tarlada ölü bulundu. 

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öncel'in cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA

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