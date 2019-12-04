Eskişehir'de okullar tatil mi?

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BAYBURT

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışı ardından olaşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 27 Aralık Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu’da, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 12 ilçede, okullar yarın (Perşembe) tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı ilçelerde bugün olduğu gibi yarın da okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde perşembe günü okullarda eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

SAMSUN - HAVZA

İl milli eğitim müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamalara göre, bölgelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerin riske atılmaması için 27 Aralık Perşembe günü taşıma merkezli okullarda tüm öğrencilere izin verilecek.

TOKAT

Tokat’ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 2 ilçe ile bir belde bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava şartları nedeniyle Başçiftlik ve Reşadiye ilçesi ile Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesi bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu. İl genelinde yoğun kar yağışı sonrasında kapanan 420 köy yolundan 200'e yakını açılırken, şehirlerarası yolların ulaşıma açık durumda olduğu belirtildi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşecek olması nedeniyle yollarda oluşacak olan buzlanma olaylarına karşı araç sürücülerinin dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın (Perşembe) eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde yarın tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Pilot Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerindeki köy okullarında da öğrenime yarın ara verildiği bildirilerek iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, Keşap ilçesinde Çamlıca köyündeki Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu'nda da eğitime ara verildiği belirtildi.

SİVAS

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre;

Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma - don olayı beklendiğinden, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her türlü ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2018 Çarşamba ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının Perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğun olacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dâhil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Tunceli’de okullara kar tatili

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 5 ilçedeki tüm okullar, 2 ilçede ise, taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Bu çerçevede yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde;Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde;Tunceli-Merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında;Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık 2018 Perşembe Günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır. "

BİNGÖL

Bingöl'de yarın (Perşembe) merkezde taşımalı eğitime ara verildi, Karlıova ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi.

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Kent merkezi ve Yayladere ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Bingöl Valiliği, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, il merkezi ve Yayladere ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime taşımalı katılan öğrencilerimiz için 27 Aralık 2018 Perşembe günü (1) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir” denildi.

AKSARAY

Aksaray’da buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın (Perşembe) için bir gün ara verildi.

Aksaray’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime Perşembe günü için bir gün ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MALATYA

Malatya'da yoğun kar yağışı dolayısıyla 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Hekimhan, Pütürge, Kuluncak ve Arapgir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Yine okulların tatil edildiği 4 ilçede engelli ve hamile memurlarında idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bu arada Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiğini söyledi.

RİZE - İKİZDERE

Rize’nin İkizdere ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın (Perşembe) ara verilecek. İkizdere’de 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu Rize’nin İkizdere ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Rize'nin İkizdere ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verileceği öğrenildi. Kar dolayısıyla 22 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

ÇORUM - SUNGURLU

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle (Perşembe) taşımalı eğitim öğrencilerine okullar tatil edildi.

Sungurlu ilçesindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit açıklamada bulundu. Eryiğit, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımız da taşımalı eğitim öğrencilerimize Perşembe günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN - ÇELİKHAN

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İlçede dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 27 Aralık Perşembe gününün ilçe genelinde okulların tatil edildiğini bildirdi.