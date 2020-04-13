Eski sevgiliye taş, anne-babaya bıçak

Genç kız, kendisine engel olmak için aşağı inen eski sevgilisinin annesi Fadime K.’yi bıçakla yaraladı. Büşra’nın olay yerine gelen babası Hakan G. de genç adamın babası Necati K.’ye saldırdı. Seyfullah K. ise son anda kurtuldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan baba-kız ise evlerinde gözaltına alındı.

DHA