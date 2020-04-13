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Eski sevgiliye taş, anne-babaya bıçak

Eski sevgiliye taş, anne-babaya bıçak

Ankara Mamak'ta dün sabah sokağa çıkma yasağına rağmen Büşra G. (18), aynı mahalledeki eski sevgilisi Seyfullah K.'nin (23) oturduğu binanın önüne giderek, penceresini taşladı.

Genç kız, kendisine engel olmak için aşağı inen eski sevgilisinin annesi Fadime K.’yi bıçakla yaraladı. Büşra’nın olay yerine gelen babası Hakan G. de genç adamın babası Necati K.’ye saldırdı. Seyfullah K. ise son anda kurtuldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan baba-kız ise evlerinde gözaltına alındı. 

DHA


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