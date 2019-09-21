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  3. Eski sevgilisini vurmak istedi, yanlış kadını vurdu!

Eski sevgilisini vurmak istedi, yanlış kadını vurdu!

Eski sevgilisini vurmak istedi, yanlış kadını vurdu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ali K. (67), kızının evinde balkona çıkan Sevgi Gümüş’ü (50) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Ali K.’nın, Gümüş’ü, bir süre önce ayrıldığı alt katta oturan sevgilisi G.K. sanıp vurduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1891 Sokak’ta meydana geldi. Torunlarına bakmak için gittiği kızının 3’üncü kattaki evinin balkonuna çıkan Sevgi Gümüş, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Saldırgan otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından vurulan Sevgi Gümüş, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganının Ali K. olduğunu saptadı. Ali K., Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali K.’nin, alt katta oturan ve bir süre önce kendisinden ayrılan G.K. sanarak, Sevgi Gümüş’ü vurduğu tespit edildi. 

Polisin ifadesine başvurduğu G.K., kendisini vurmak isteyen Ali. K.’den daha önce de tehditler aldığını söyledi.

(DHA)

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