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  3. Eski eşini silahla yaralayan ve rehin alan zanlı tutuklandı
09 Haziran 2020 Salı 16:49 | Son Güncelleme:

Eski eşini silahla yaralayan ve rehin alan zanlı tutuklandı

Eski eşini silahla yaralayan ve rehin alan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, boşandığı eşini silahla yaralayarak rehin alan ve polisin ikna etmesi sonucu teslim olan zanlı tutuklandı.

Boşandığı eşi Aslı D'yi dün Kepez Mahallesi'ndeki evinde silahla bacağından yaraladıktan sonra rehin alan ve polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan Ümit A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Boşandığı eşi Aslı D'nin (40) evine girmek isteyen Ümit A. (42), dün işe gitmek için durakta bekleyen kızını silah zoruyla Kepez Mahallesi'nde yaşadıkları eve götürerek eski eşine kapıyı açtırmış ve evdeki 2'si çocuğu 3 kişiyi dışarı çıkarmıştı. Silahla bacağından yaraladığı eski eşini rehin alan Ümit A, polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabası sonucu teslim olmuştu.

AA

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