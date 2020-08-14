  • $7,4
  • 9,0954
  • 461.912
  • 1495.43
  • Haberler
  • Yaşam
  • Eski eşini katletmek için cezaevinden kaçtı, yolda yakalandı! Kadın cinayetini polis engelledi
14 Ağustos 2020 Cuma 00:29 | Son Güncelleme:

Eski eşini katletmek için cezaevinden kaçtı, yolda yakalandı! Kadın cinayetini polis engelledi

Eski eşini katletmek için cezaevinden kaçtı, yolda yakalandı! Kadın cinayetini polis engelledi

Firar eden mahkum, kızını arayıp Anneni öldüreceğim' dedi, polis alarma geçti. Anne ile kızı başka bir şehre nakledildi, yakalanan zanlının üzerinden eski eşinin ev adresi çıktı.

Ankara’da 28 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Ecevit K. (41), 3 gün önce Sincan Açık Cezaevi’nden firar etti. Zanlı, kızı Kader K.’yı arayarak Yozgat Sorgun’da yaşayan eski eşi Ayşe O.’yu öldüreceğini söyledi. Babasının tehditleri nedeniyle paniğe kapılan genç kız, durumu polise bildirdi. Firari mahkumun yakalanması için Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon başlattı.

ANNE-KIZA DEVLET KORUMASI

Ayşe O. ile kızı koruma altına alınmak istendi. Ancak Ayşe O., kadın sığınma evine yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine anne ve kızı, polis eşliğinde açıklanmayan bir kente götürülüp yerleştirildi. Ankara-Yozgat arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, firarinin önceki gün Sorgun’a geldiğini, otogarda görüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Caddesi’nde yakalanan zanlının üstünde eski eşinin ev adresinin yazılı olduğu not bulundu. 

<p>Fikri Sağlar hakkında soruşturma</p><p>'CHP'NİN FAŞİZAN ZİHNİYETİ'</p><p>CHP’

04 Ocak Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tarihi ''düğmeli evler'' restorasyonla ayağa kaldırılıyor

Donan şelale havadan görüntülendi! İşte o muhteşem kareler

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.