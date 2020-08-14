Eski eşini katletmek için cezaevinden kaçtı, yolda yakalandı! Kadın cinayetini polis engelledi

Ankara’da 28 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Ecevit K. (41), 3 gün önce Sincan Açık Cezaevi’nden firar etti. Zanlı, kızı Kader K.’yı arayarak Yozgat Sorgun’da yaşayan eski eşi Ayşe O.’yu öldüreceğini söyledi. Babasının tehditleri nedeniyle paniğe kapılan genç kız, durumu polise bildirdi. Firari mahkumun yakalanması için Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon başlattı.

ANNE-KIZA DEVLET KORUMASI



Ayşe O. ile kızı koruma altına alınmak istendi. Ancak Ayşe O., kadın sığınma evine yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine anne ve kızı, polis eşliğinde açıklanmayan bir kente götürülüp yerleştirildi. Ankara-Yozgat arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, firarinin önceki gün Sorgun’a geldiğini, otogarda görüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Caddesi’nde yakalanan zanlının üstünde eski eşinin ev adresinin yazılı olduğu not bulundu.