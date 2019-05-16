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Eşiyle kavga etti, dışarıda adam öldürdü

Eşiyle kavga etti, dışarıda adam öldürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlının eşiyle kavga edip, dışarıya çıktıktan sonra bu olayları işlediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, evde eşiyle kavga ettiği öne sürülen zanlı Emre K. ilk olarak Hürriyet Caddesi'nde rastladığı Müslüm Güven'i bıçakla karın bölgesinden yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlı Emre K., bir süre terminal bölgesinde oyalandı. Sabaha karşı da terminal bölgesinden çıkarak Fatih Caddesi'ne giden zanlı, burada rastladığı Halil Karaş'ın kendisinden ateş istemesi sonrasında zanlı ile tartıştı. Zanlı, Halil Karaş'ı bıçaklayarak kaçtı. 

İki olayın bağlantılı olduğu üzerinde duran Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede teyakkuza geçti. Zanlıyı da, cinayet işlediği bölgenin yakınında yakalayarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdiler. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet ve yaralama zanlısı, buradan da Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlının yakalanması, benzer cinayetlerin de önüne geçmiş oldu.

İHA

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