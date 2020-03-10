Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiye kurşun yağdırdı

Kartal’da geçtiğimiz gün 13.20 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Mehmet Ç. ve Sezai T. isimli şahıslar park halindeki araç içerisinde tartışmaya başladı. Mehmet Ç, karısıyla mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edilen ve aralarında ilişki olduğunu düşündüğü Sezai T.’ye silahını çekerek ateş etti. Sezai T. iki bacağından vurularak yaralanırken Mehmet Ç. ise motosikleti ile olay yerinden kaçtı.

Kartal Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli Mehmet Ç. olayda kullandığı silahla beraber kıskıvrak yakalandı. Mehmet Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarılan şahsın, basın mensubunun kendisine yönelttiği “neden vurdunuz” sorusuna “hak ettiği için” demesi dikkat çekti.

Öte yandan Mehmet Ç’nin 18 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, Sezai T.’nin 1 adet dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

İHA