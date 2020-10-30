30 Ekim 2020 Cuma 23:15 | Son Güncelleme:
Eşinin mezarında itiraf... 'Seni kardeşine ben öldürttüm'
Ümraniye'de 20 Haziran'da ağabeyi Hasan Akman'ı silahla vurup öldüren Ecevit Akman tutuklandı. Zanlı ailesine, sarhoşken ilişkiye girdiği yengesinin kendisini gizli kamerayla kaydedip eşini öldürmesi için tehdit ettiğini söyledi.
A. Akman’ı takibe alan aile, eşi defnedildikten 1 gün sonra mezara gidip kaynını azmettirdiğini itiraf eden kadını görüntüledi. Gözaltına alınan şüpheli, “Kocam hapisten çıkınca kardeşi Ecevit kıskanıp öldürdü” dedi. A. Akman, adli kontrolle serbest bırakıldı.İFTİRA ATIP KOCASINI DA KATİL ETTİ
Maktulün ağabeyi Mehmet Akman, şu iddialarda bulundu: “Bir çocuğu varken Hasan onunla evlendi, biz de kabullendik. Gelinimiz bir gün eve gelmedi. Kaçırılıp tecavüze uğradığını söyledi. Hakan Aydın adlı masum şahsı suçladı, Hasan da o adamı bıçaklayıp öldürünce tutuklandı.”