Eşinin mezarında itiraf... 'Seni kardeşine ben öldürttüm'

A. Akman’ı takibe alan aile, eşi defnedildikten 1 gün sonra mezara gidip kaynını azmettirdiğini itiraf eden kadını görüntüledi. Gözaltına alınan şüpheli, “Kocam hapisten çıkınca kardeşi Ecevit kıskanıp öldürdü” dedi. A. Akman, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Maktulün ağabeyi Mehmet Akman, şu iddialarda bulundu: “Bir çocuğu varken Hasan onunla evlendi, biz de kabullendik. Gelinimiz bir gün eve gelmedi. Kaçırılıp tecavüze uğradığını söyledi. Hakan Aydın adlı masum şahsı suçladı, Hasan da o adamı bıçaklayıp öldürünce tutuklandı.”