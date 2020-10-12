Eşini iple boğdu, cesedi metruk binaya attı

Fikret Ç., barışma tekliflerini kabul etmeyen eşine yanında getirdiği iple boğarak öldürdü, cesedini metruk bir binaya attı. Bir gün sonra evde ilaç içerek intihar girişiminde bulunan katil zanlısı, tedavisinin ardından polislerce çapraz sorguya alındı. Katil zanlısı, kıskançlık krizine girip eşini öldürdüğünü söyledi. İtiraf üzerine olay yerine giden ekipler, Gülsüm’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Fikret Ç., mahkemece tutuklandı.

