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12 Ekim 2020 Pazartesi 00:15 | Son Güncelleme:

Eşini iple boğdu, cesedi metruk binaya attı

Eşini iple boğdu, cesedi metruk binaya attı

İstanbul Çatalca'da uzaklaştırma cezası bulunan Fikret Ç., 7 Ekim'de sokakta karşılaştığı dini nikahlı eşi Gül Gülsüm'ü (28) zorla otomobiline bindirip boş bir araziye götürdü.

Fikret Ç., barışma tekliflerini kabul etmeyen eşine yanında getirdiği iple boğarak öldürdü, cesedini metruk bir binaya attı. Bir gün sonra evde ilaç içerek intihar girişiminde bulunan katil zanlısı, tedavisinin ardından polislerce çapraz sorguya alındı. Katil zanlısı, kıskançlık krizine girip eşini öldürdüğünü söyledi. İtiraf üzerine olay yerine giden ekipler, Gülsüm’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Fikret Ç., mahkemece tutuklandı.

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