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Eşine mesaj atmasına tepki gösterdi, bıçaklandı

Eşine mesaj atmasına tepki gösterdi, bıçaklandı

Karaman'da Fatih T., eşinin cep telefonuna mesaj atmasına tepki gösterdiği Mustafa T. tarafından bacaklarından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı arıyor.

Karaman'da Fatih T.(22), eşi A.T.'nin telefonuna Mustafa T. tarafından gönderilen mesajları gördü. Bunun üzerine Mustafa T.'yi arayıp,  bir daha eşine mesaj atmaması için uyardı. Telefonda tartışan ikili, Ahmet Yesevi Mahallesi 833 Sokak'ta buluştu.

Fatih T. ve Mustafa T. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa T. bıçakla Fatih T.'yi bacaklarından yaraladı.

Kanlar içinde kalan Fatih T.  çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Mustafa T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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