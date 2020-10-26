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26 Ekim 2020 Pazartesi 09:44 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta gece kulübü mühürlendi

AA

İstanbul Esenyurt'ta bir kafede, yabancı uyruklu kişilerin koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde eğlenirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası harekete geçen zapıta ekipleri iş yerini mühürledi. İş yeri sahibine Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 TL para cezası uygulandı

İstanbul Esenyurt'ta, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

AA'da yer alan haberde Esenyurt'ta bir kafede, yabancı uyruklu kişilerin koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde eğlenirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Esenyurt Kaymakamlığının talimatıyla polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde parti düzenlenen söz konusu kafeye, zabıta ekipleriyle beraber gitti. Yapılan incelemenin ardından mekan, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kafenin sahibi M.T, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.'ye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 TL para cezası uygulandı.

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