Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsünde yangın

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsünde yangın

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsünde yangın

istanbul'un Esenyurt ilçesinde seyir halindeki 2 katlı bir özel halk otobüsün motor kısmında aniden yangın çıktı.

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsünde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ederken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki'den ilginç şarkı açıklaması!
Engin Altan Düzyatan: Neslişah'la bu yüzden evlendim!
Arda Turan'a ikinci evlat mı geliyor?
Bu hafta ne yapsak?
Yasemin paylaştı, takipçileri beğeni yağdırdı
<p>Rusya Savunma Bakanlığı, Topol kıtalararası balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı

Rusya´dan ABD´ye Büyük Gözdağı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tasarruf ederken sağlığınızdan olmayın!

Haftanın fotoğrafları (27 Temmuz 2019)