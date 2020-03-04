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  3. Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut ve kablolar çıktı!

Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut ve kablolar çıktı!

Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut ve kablolar çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta akılalmaz bir olay yaşandı. Boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı.

Esenyurt'ta bir rezidanstaki boş bir daireyi kontrole gelen emlakçı dairede 3 bavul ve çok sayıda poşet gördü. Bavulları ve poşetleri dışarı çıkartan emlakçı bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar görünce durumu hemen polise haber verdi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Rezidans'ın çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken uzman ekiplerin gelişi bekleniyor.


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