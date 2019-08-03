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  3. Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın: Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın: Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın: Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

İstanbul Esenyurt’ta 6 katlı binanın elektrik panosundan çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanların kapladığı binada mahsur kalan yaklaşık 20 kişi itfaiye ekiplerince yangın merdiveni ile kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1106. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartman girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürme çalıştı.

VATANDAŞLAR BİNADA MAHSUR KALDI

Yangın tüplerinin yetersiz kaldığını gören çevredeki esnaf durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanların kapladığı apartmanın üst katlarında oturan vatandaşlar bina içerisinde mahsur kaldı.

İTFAİYE ERLERİ 20 KİŞİYİ KURTARDI

Camlara ve balkonlara çıkan vatandaşlar yardım bekledi. Apartmanın birinci katında oturan vatandaşlar panikle balkondan inmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda kalan mahsur kalan 20 kişiyi merdiven aracıyla her kata tek tek yükselerek mahsur kalan vatandaşları sepete alarak aşağı indirdi. Apartmanda kalanların çoğunun Suriyeli olduğu öğrenilirken ekipler daha sonra binadan duman tahliye çalışması yaptı. 

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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