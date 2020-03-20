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  3. Esenyurt Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında bankların etrafına güvenlik şeridi çekti

Esenyurt Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında bankların etrafına güvenlik şeridi çekti

Esenyurt Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında bankların etrafına güvenlik şeridi çekti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı belediyeler önlem çalışmalarını yürütüyor. Esenyurt Belediyesi tedbirler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankların etrafına güvenlik şeridi çekti.

Belediye, Kovid-19 kapsamında, vatandaşların yoğunluk gösterdiği Cumhuriyet Meydanı'nda önlemler aldı.

Belediyeye bağlı zabıta ekipleri, vatandaşları uyararak banklardan kaldırdı. Zabıta ekipleri daha sonra bankların çevresine demir bariyerler yerleştirdi ve etrafına güvenlik şeridi çekti.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce antiviral özelliğe sahip temizlik ürünleri ile meydan dezenfekte edildi. Vatandaşların cuma namazı vakti, camiye girişleri engelledi ve caminin etrafına güvenlik şeridi çekildi.

AA


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