Esenler'de araç arızası nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Öğle saatlerinde Otogar Viyadüğü, Aksaray istikametinde araç arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle trafik iki şerit üzerinden sağlanmaya başladı. Bölgede yoğunluk oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

Mahmutbey'e kadar uzanan trafikte, sürücüler zor anlar yaşarken, yaşanan yoğunluk yan yol ve bağlantı yollarına da sıçradı. Yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan trafik, arızalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.