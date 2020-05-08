Eşe Anneler Günü sözleri: Eşe en duygusal, en anlamlı Anneler Günü mesajları haberimizde!

Eşe Anneler günü sözleri şimdiden araştırılmaya başlandı. Anneler Günü Dünya’da farklı günlerde kutlanıyor. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye’de de 10 Mayıs Pazar 2020′de Anneler Günü kutlanacak. Eşe en duygusal, en anlamlı Anneler Günü mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Anneler Günü sözleri ve mesajlarına haberimizin detaylarında..

EŞE ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ



Evi BABA kurar, ama ANNE onu “YUVA” yapar. Sıcacık yuvamız, sıcacık ailemiz için sana binlerce kez teşekkür ediyorum. Canım MELEĞİM. Anneler Günün kutlu olsun.

Arkadaşlığın, ailemize olan bağlılığın ve sevgin HAYATIMI TANIMLIYOR. Hayat senin yüzünden harika! Hayatımın Anneler Günü kutlu olsun!

Zihnim her zaman bir annenin nasıl olur da bu kadar harika olduğuna hep hayret etmiştir. Anneler günün kutlu olsun canım!

Annelerde kırık kalpleri birleştiren sihirli bir tutkal vardır. Sen de bizim ailemizin tutkalısın bir tanem. Anneler Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Bu muhteşem yuvayı birlikte kurduk. Bu, bizi AİLE haline getiren harika bir AŞK. Bunun için sana minnettarım! Anneler günün kutlu olsun CANIM!

Sen harika, mükemmelsin ve seni bütün kalbimle seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun CANIM!

Okuduğum en güzel kitapsın sen canım karıcım. Seni öyle seviyorum ki bunu kelimeler tarif edemez. Dünyanın en güzel eşinin, Anneler Günü kutlu olsun.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü'nün ilk olarak ne zaman kutlandığı konusunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Rivayetlerden biri bu günün kutlanmasının Yunan mitolojisiyle ilişkili olduğudur. Mitolojiye göre pek çok tanrının annesi olarak kabul edilen Rhea çeşitli kutlamalarla onurlandırılmaktadır. Bu kutlamalar genellikle ilkbahar mevsiminde gerçekleşmektedir. Bu durumun bir benzeri de Antik Roma'da görülür. Antik Romalılar da bereket tanrıçası Kibele için çeşitli kutlamalar düzenlemişlerdir.

Bu konuda en çok kabul edilen görüş ise ilk Anneler Günü’nün ilk olarak 1914 tarihinde kutlanmaya başlanmasıdır. Bu tarihinin ilk olmasında Ana Jarvis adındaki bir kadının annesine özlemin duygusunun etkisi büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde öğretmen olan Anna'nın annesi 1905 yılında vefat etmiştir. Annesine oldukça bağlı olan Anna, annesini anmak için her yıl etkinlikler düzenlemek istemiştir. İsteğinin karşılığında kendi okulunda 407 öğrenci ile beraber ilk etkinliğini gerçekleştirmeyi de başarmıştır. Fakat Anna'nın bu davranışı bazı temsilciler tarafından uygun görülmemiş ve anayasa ile bağdaştırılamamıştır. Temsilcilerin bu hareketine karşı Anna hukuk savaşı vermiş ve sonunda 1914 yılında Anneler Günü'nün ülke genelinde resmileşmesini sağlamıştır. Sonrasında dünya geneline yayılan bu akım, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı pek çok ülkede Anneler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

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